I bambini e il calcio a Catania: dove, quando e perché iscriverli a Scuola Calcio

Frequentare una Scuola Calcio può essere un grandissimo vantaggio per i bambini. È un modo per svagarsi, per imparare a lavorare in team e per fare nuove amicizie. In più può essere un allenamento per fortificarsi a livello fisico

Un metodo per rendere i bambini più attivi, più felici e appagati è l’attività sportiva. Attraverso lo sport, i bambini riescono a sfogarsi, vengono temprati e riescono a capire le vere basi del lavorare in team, nonché il gioco di squadra. Oltre alla pallacanestro, pallavolo o nuoto, uno degli sport più amati dai bambini è il calcio. Il calcio è una competizione sportiva che ogni ragazzo trova molto stimolante: le regole sono semplici, ci sono avversari da evitare, richiede molta strategia e gran parte del gioco è dato dallo spirito di squadra. Tra le altre qualità non ci si può dimenticare della sana competitività instaurata tra squadre che non annoia mai ed è svagante anche l’allenamento. Come tutte le attività fisiche, permette un maggiore sviluppo fisico: in questo caso fortifica gli arti inferiori, gambe e polpacci e crea una maggiore resistenza cardiopolmonare anche in età prescolare. Molti pediatri e allenatori professionisti, consigliano lo sport calcistico fin da piccoli, vale a dire dall’età dei 5 anni.

Le Scuole Calcio rendono meno introversi

Molte Scuole Calcio accettano bimbi fin dall’età dei 4 anni per motivazioni molto semplici: non solo per una carriera professionistica in futuro, ma soprattutto viene visto come un modo per limare “difetti” caratteriali dei bambini. Ad esempio la timidezza: il calcio risulta essere uno dei modi per socializzare anche per i ragazzi più timidi. Perché lo sport non è solo un “passarsi la palla” e schivare avversari: lo scopo di fare gol è un lavoro che richiede affinità e collaborazione, non solo di un individuo. Dunque anche il passaggio del pallone insegna a condividere con i compagni di squadra non solo il gioco ma anche ogni momento spronando così a creare amicizie al di là delle differenze razziali o tra maschietto e femminuccia.

L’Italia è da sempre patita di questo sport: nel nostro Paese sono circa 300mila i ragazzi che si avvicinano ogni stagione all’attività calcistica. Per un totale di 7mila scuole calcio sparse in tutta Italia che giornalmente spronano giovani all’attività fisica e al divertimento.

Scuole Calcio Catania: quando e dove iscriverli

Alcune Scuole Calcio sono continuamente alla ricerca di nuovi calciatori e calciatrici, eliminando così la differenza tra bambini e bambine. Tra queste una delle migliori Scuole Calcio di Catania è sicuramente la Scuola Calcio Milan ‘Catania 80′, Scuola Calcio d’élite che fa parte appunto del Milan Academy dal 2013, e che ogni anno accetta moltissimi calciatori e calciatrici dai 5 ai 16 anni.

