Web agency: ecco come lavorano le agenzie del web

Le web agency, per la maggior parte, concentrano il loro lavoro nella creazione di siti web. Da siti d’informazione a e-commerce, ogni portale richiede un lavoro mirato e professionale attraverso esperti nel graphic web design, copywriting e anche nel seo

Esperienza, professionalità e certificazioni. Sono alla base delle web agency, agenzie che si dedicano a servizi che concernono il web quali la creazione di applicazioni per dispositivi ma, in particolar modo, la realizzazione di siti web. Tale creazione prevede un lavoro meticoloso e soprattutto con le giuste padronanze. Poiché, la creazione di un sito non termina nel momento in cui ci si appropria di un dominio, ma c’è bisogno di curare gli aspetti tecnici, quelli esecutivi e soprattutto strategici. Sicuramente, molto è dovuto all’entità del sito da creare, che può essere un portale di tipo personale, blog d’informazione o ecommerce. Tuttavia, genericamente, vengono coinvolti professionisti del settore che vadano ad agevolare le potenzialità di crescita e traffico d’utenti nello stesso portale. Viene così curata sotto diversi aspetti, dalla grafica, alle parole chiavi da cercare, fino anche al contenuto degli articoli. Principalmente, il motivo per cui rivolgersi ad una web agency, o agenzia web, sta proprio nella professionalità con cui, un sito base, può diventare molto frequentato e raggiungere un nuovo bacino d’utenza.

Cosa fa una web agency?

Tuttavia, al centro del lavoro della web agency, c’è un attento studio del progetto iniziale, tra i quali gli obiettivi, le aspettative, i tempi e i progressi. Una volta concordati, con il committente, tutti i dettagli, s’identifica il miglior piano tecnico: la grafica, la struttura, eventuali sezioni, realizzazione dei contenuti e infine la comunicazione. Quindi dall’idea, il progetto diventa reale: i professionisti, in una collaborazione tra programmatore, graphic designer e project manager, definiscono i limiti del sito assieme al complesso di elementi grafici o ulteriori dettagli identificativi (colorazioni, loghi e contenuti). Soprattutto i contenuti vengono concordati dapprima dal committente con il web master (colui che gestisce il sito) e il copywriter. Quest’ultimo elabora prodotti redazionali che vadano a riempire il sito, rendendolo effettivamente operativo. Una volta arrivati a tale obiettivo, entrano in gioco le sponsorizzazioni.

Il portale dev’essere sponsorizzato attraverso i social da un esperto social media manager. Professionista, deve saper attirare l’utenza migliore, sfruttando i trend del momento e lavorando sul contatto con gli utenti. Mentre il social media manager lavora sulle comunicazioni esterne con clienti e social, il seo specialist certificato deve posizionare il sito tra i primi risultati (nonché migliori) dei motori di ricerca. Il suo lavoro richiede attenzione e conoscenza delle parole chiavi, nonché modi per tenere il sito sempre abbastanza in alto nei risultati. Ed è così che, affidandosi a professionisti del settore, un’attività commerciale può diventare grandemente importante e soprattutto molto nota nel proprio ambito, sfruttando soprattutto il vasto campo dei media e del web.

