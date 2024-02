Carlo Conti, lo sgambetto inaspettato del collega: la sua reazione è epica

Carlo Conti ha rivelato un dettaglio inedito sulla propria carriera ed ha ammesso di aver subito uno sgambetto assurdo: ecco cosa gli è successo.

Conduttore amatissimo e volto ormai irrinunciabile della televisione, Carlo Conti è uno dei pilastri dell’intrattenimento targato Rai ed ogni suo programma è un vero successo. Nonostante siamo abituati a vederlo come un presentatore apprezzato da tutti i telespettatori e dai colleghi, di fatto anche lui ha subito qualche sgambetto nel corso della sua carriera: ecco le sue parole.

Da poco in onda ogni sabato sera su Rai 1 con la nuova edizione di Tali e Quali, la versione ‘nip’ di Tale e Quale Show, Carlo Conti è uno dei volti più amati della Rai. Impossibile non pensare ai suoi programmi quando si parla della proposta del primo canale per quanto riguarda il prime time: nonostante nell’ultimo periodo abbia scelto di rinunciare alle trasmissioni quotidiane, come L’Eredità, rimane un pilastro per quelle che lo impegnano una volta a settimana. Ecco però cosa ha rivelato, in merito alla sua carriera.

Carlo Conti, è successo anche a lui: che sgambetto!

Sebbene il tempo passi anche per lui, di fatto il conduttore toscano sembra non voler cedere neanche di un passo e di anno in anno si riconferma come uno dei nomi su cui la Rai sa di poter puntare, quando c’è da portarsi a casa un successo assicurato. Come in ogni ambito lavorativo, però, anche in quello televisivo non è tutto rose e fiori come sembra dall’esterno e ci sono rivalità e problematiche, anche tra colleghi.

Nel corso di una recente intervista, Carlo Conti ha voluto ammettere che in effetti qualche sgambetto l’ha ricevuto anche lui nel corso della sua lunga carriera. “Se uno mi pesta i piedi penso sempre che non l’abbia fatto apposta. Il tempo è galantuomo” ha poi aggiunto, dicendo quindi di non essere una persona rancorosa e di vedere sempre il buono in tutti.

Di fatto, il conduttore di Tali e Quali non ha rivelato chi gli abbia fatto il torto in questione e in che cosa sia consistito, ma in ogni caso ha spiegato che anche nel loro ambiente professionale c’è chi cerca di pestare i piedi agli altri.