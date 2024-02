Poco tempo e zero idee per cena? Questa ricetta è pronta in pochi minuti ed è anche light

Scopri una ricetta pronta in pochi minuti, semplice, leggera e deliziosa. Se ti manca il tempo e hai zero idee per cena, fa proprio al caso tuo.

Quante volte ti sei trovato in difficoltà a cena perché non sapevi che cosa cucinare e mangiare? La frenesia della quotidianità è travolgente e ci fa perdere di vista l’importanza di dedicare del tempo a mangiare bene e coccolarci un po’. Se stai cercando un’idea per preparare un piatto veloce, delizioso e leggero, sei nel posto giusto. Ti proponiamo, infatti, una ricetta pronta in pochi minuti, in grado di stupirti. Con questa torta salata a base di patate potrai goderti una cena gustosa, light e velocissima da preparare. Inoltre, gli avanzi li potrai anche mangiare il giorno dopo.

Scopri come preparare passo per passo una deliziosa torta salata a base di patate. Con questa ricetta pronta in pochi minuti potrai goderti una buona cena e non perdere troppo tempo.

Torta salata di patate: la ricetta pronta in pochi minuti

Ecco tutto ciò che serve per preparare la torta salata di patate. Con ingredienti versatili, di facile reperibilità e leggeri, potrai ottenere un gusto delizioso, in pochissimo tempo e senza fatica. Il risultato sarà strepitoso.

Ingredienti:

1 pasta per pizza (o una pasta sfoglia light);

120 gr di fesa di tacchino;

Mozzarella q.b. (preferibilmente nella sua versione proteica);

4 patate medie;

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Preparazione delle patate: per prima cosa lavare le patate, pelarle e tagliarle a cubetti. A questo punto immergerle in acqua bollente leggermente salata per circa 5 minuti, finché non si ammorbidiscono per bene. Scolarle e tenerle da parte. Creazione della torta: stendere la pasta per pizza o quella sfoglia light in una teglia foderata di carta forno. Aggiungere poi uno strato di mozzarella proteica e la fesa di tacchino tagliata a pezzetti. Completare la torta con uno strato uniforme di patate ammorbidite. Condire il tutto con una spolverata di sale e pepe. Cottura: una volta pronta, cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20-25 minuti, posizionando la teglia nel ripiano più basso del forno. Verso fine cottura, spostarla sul ripiano superiore per una doratura deliziosa e uniforme.

Note: per un tocco extra di sapore, si possono aggiungere anche altri ingredienti, come spinaci o pomodorini.

Ecco pronta la tua torta salata di patate, con la ricetta pronta in pochi minuti. Questo piatto riuscirà a soddisfare la tua voglia di cibi buoni e autentici, nonostante la mancanza di tempo. Con pochi passaggi e pochi ingredienti leggeri, potrai gustare una cena deliziosa quando vuoi!