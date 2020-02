Pneumatici 4 stagioni: utilità, normativa e prezzi

Gli pneumatici 4 stagioni sono adatti a chi non ha grossi chilometraggi annuali e chi cerca un buon compromesso tra utilizzo e prezzo. Tuttavia, oltre a rispettare la normativa, bisogna conoscere le caratteristiche del loro impiego

Risultano essere versatili per tutto l’anno e svolgono un lavoro equilibrato su strade con poche esigenze. Funzionano così gli pneumatici 4 stagioni, in inglese definiti “All Season”, studiati per l’appunto, per essere impiegati per tutti i 12 mesi. Il loro utilizzo è adatto a garantire una performance di tenuta su tutti i terreni possibili, grazie alle loro versatili caratteristiche, partendo innanzitutto dal battistrada. Le gomme, riconoscibili per via dei simboli sulla mescola quali “M+S” (Mud e snow, “fango e neve”), hanno dei disegni drenanti capaci di garantire l’espulsione dell’acqua durante i periodi di piogge più abbondanti. Inoltre, presentano nella parte centrale della gomma delle lamelle normali e lamelle 3D, assieme a tasselli degli pneumatici con intagli: questo va a migliorare l’uso su superfici innevate o ghiacciate, mentre, sebbene indebolisca il tassello, le lamelle ne aumentano la deformabilità (qualità assolutamente perfetta per le alte temperature). La mescola dello pneumatico, vale a dire la gommatura delle ruote, ha in aggiunta, caratteristiche intermedie, idonee sia durante le calde giornate estive, che durante le rigide temperature invernali.

Quando possono essere utilizzate?

In effetti, gli pneumatici all season, garantiscono una marcia sicura sia su neve, che su fondo ghiacciato, pur non avendo gli svantaggi che ha l’utilizzo di gomme invernali in piena estate. Dunque, essendo un prodotto bilanciato, definito anche “ibrido”, non eccelle in nessuna condizione, la loro versatilità è consigliata per chi ha un chilometraggio al di sotto dei 10mila l’anno e non incorre in strade poco percorribili o soggetti a problemi quali neve o ghiaccio o alte temperature. Ecco perché è possibile trovare nelle gomme 4 stagioni un buon compresso tra prezzo ed utilizzo. Gli pneumatici, però, non hanno un costo equo, ma tutto dipende dalle misure del cerchio adatto all’auto. Le gomme possono variare da un prezzo base di 29 euro, a 530 per pneumatico, come si può vedere sul sito prezzigomme.com nella sezione gomme 4 stagioni al miglior prezzo.

Va da sé che più sono di buona fattezza e qualità e più costeranno. Per una normale gomma 4 stagioni di media misura e qualità è plausibile pensare di spendere tra i 60 e i 100 euro. Inoltre, tra i possibili contro, ci sono anche dei limiti per il loro impiego: gli pneumatici 4 stagioni possono essere montati tutto l’anno solo rispettando la normativa 1049 del 17 gennaio 2014, vale a dire che abbiano codici di carico e velocità uguali o superiori a quelli indicati nel libretto di circolazione.

Se il carico è inferiore a quello previsto sul libretto, è possibile montarli solo tra il 15 ottobre e il 15 maggio, sostituendoli fuori da queste date con gomme “normali”. Naturalmente ogni auto ha la sua gomma, ed è conveniente chiedere informazioni specifiche sulla propria auto al proprio meccanico di fiducia.

