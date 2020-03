Locauto Rent: noleggio auto sicuro in aeroporto

Stai organizzando una vacanza con volo a Catania? Scegli Locauto Rent per risparmiare sul costo del noleggio e viaggiare sicuro

Risparmiare sul noleggio auto è sempre una buona idea, a patto di scegliere promozioni che coniughino tariffe convenienti e un servizio affidabile. Chi cerca un noleggio auto sicuro all’aeroporto di Catania può spaziare tra diverse formule per limitare il budget ma non la sicurezza: costi chiari, flessibilità, vetture giovani e in perfetto stato di manutenzione sono i requisiti da tenere in considerazione. Tra le offerte più interessanti spiccano quelle proposte da Locauto Rent, compagnia italiana con servizi innovativi come il noleggio digitale full self-service.

Noleggio auto per vacanze: come risparmiare

Chi si appresta a partire per una vacanza ha, fra le priorità, la scelta di un noleggio auto di qualità, a fronte di una tariffa ragionevole: quest’ultima deve coprire tutte le necessità, inclusa un’assicurazione il più possibile estesa e completa. Le promozioni web consentono di risparmiare significativamente sul costo dell’affitto: si vedano, ad esempio, le tariffe per il noleggio “downtown” proposte da Locauto nelle principali città, fra cui Roma, Milano e Matera. In particolari uffici serviti dalla compagnia italiana il costo base giornaliero è di 11,60 euro: una tariffa praticamente imbattibile per chi vuole organizzare una vacanza low cost.

Noleggio economico all’aeroporto di Catania

Affidandosi a Locauto Rent, anche il noleggio in aeroporto risulta vantaggioso: in particolare se la destinazione prescelta è Catania. Anche la città etnea, infatti, rientra fra i migliori prezzi per il noleggio in aeroporto: in questo caso, i costi partono da 8,50 euro al giorno. Naturalmente, la tariffa dipende dalle preferenze selezionate in fase di prenotazione, tenendo conto che la formula online prepagata è, in assoluto, la più conveniente. Non solo. La prenotazione web con pagamento anticipato include il guidatore aggiuntivo: questo servizio, praticamente irrinunciabile in vacanza, è automaticamente compreso nel noleggio e non comporta supplementi. Una volta arrivati in aeroporto basta raggiungere l’ufficio Locauto situato a pochi passi dal gate, aperto fino alle 24. Per chi subisce un ritardo o noleggia last minute non mancano soluzioni flessibili che consentono di organizzarsi facilmente. Vediamo più nel dettaglio quali.

Il noleggio auto sicuro è anche full self-service

Chi sceglie l’aeroporto di Catania come base per le vacanze – o per una trasferta di lavoro – può contare su un servizio esclusivo, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Stiamo parlando del noleggio digitale full self-service, una formula innovativa per noleggiare senza limiti di orario, H24, usufruendo di un servizio di assistenza non stop. Per utilizzare il servizio basta scaricare la app Elefast sul proprio smartphone e convalidare i dati presso un qualunque ufficio Locauto.

Da questo momento è possibile accedere al noleggio full self-service in tutti gli aeroporti italiani, senza rivolgersi agli sportelli. I tempi di attesa sono azzerati, e l’auto può essere ritirata e riconsegnata a tutte le ore del giorno e della notte: il noleggio auto per vacanze non potrebbe essere più flessibile. La flessibilità è garantita anche per chi sceglie il noleggio di tipo tradizionale, grazie ai servizi di prenotazione e riconsegna fuori orario.

