Regali solidali: un pensiero speciale e un aiuto per i più sfortunati

I regali solidali sono una modalità di sostegno e aiuto per mamme e bambini delle zone più povere del mondo: è possibile scegliere donazioni che coinvolgano anche la collettività, la salute e la scuola

In molteplici parti del mondo, esistono donne, bambini, famiglie e soggetti in difficoltà in cerca di solidarietà più settoriale (medicina, benessere, cibo). Ed è per questo che una semplice cifra donata non basta più: le moltissime associazioni d’aiuto offrono la possibilità di donare regali solidali. I regali solidali sono una nuova realtà nell’ambito del sostegno no profit, che permettono di selezionare una donazione economica molto più settoriale, scegliendo tra salute, scuola o benessere di mamma e bambino, giovando così sia al sostenitore, sia alle richieste della stessa associazione.

Sono davvero tante le associazioni Onlus che dedicano il loro lavoro alle minoranze in moltissime parti del mondo, lavorando nei paesi sottosviluppati: dall’Asia, fino all’America latina. Tra le possibilità di regalo solidale potrete trovare una grande scelta: donazioni ai fini scolastici, salutistico oppure pensierini per donne in dolce attesa o per il bambino.

Dalla scuola al benessere della mamma

Sebbene molte opportunità di donazione si riferiscano ad un singolo Bambino, spesso l’aiuto può coinvolgere l’intera comunità. Ad esempio, per quanto riguarda la scuola, vengono messi a disposizioni giochi e banchi, ciotole e cucchiai per un’intera classe assieme anche a cibarie. Inoltre possono essere acquistate scarpe con uniformi e materiale scolastico, per aiutare la scolarizzazione di numerosi bambini. Sempre ai fini del sostegno collettivo, anche la salute può essere sostenuta attraverso kit medici, oggetti e materiale per l’igiene personale, o altro materiale di fondamentale importanza in questi paesi poveri, come le zanzariere, per proteggere i più piccoli anche dalla malaria.

A tal proposito è possibile acquistare anche una culla termica, per i neonati, nonché una visita specialistica per la mamma e un kit parto, con l’obiettivo di assicurarle una tutela accurata durante la gravidanza e anche al momento del travaglio. In ultimo, per quanto riguarda la salute, possono essere regalati e donati 100 vaccini.

Non meno importante, l’opportunità di effettuare pensierini anche al bambino, attraverso alimenti come confezioni di farine proteiche, un maialino, un sacco di riso da 50 kg e un pallone da calcio.

Come regali solidali per bambini è possibile scegliere anche tra zainetto e bicicletta per far godere ai più piccoli tutte le piacevolezze della loro età. Un regalo oggi può essere un regalo anche per il futuro, domani.

