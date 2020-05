Recensione FXORO: ottenere il meglio in ogni aspetto

Il mercato commerciale si è espanso rapidamente nell’ultimo decennio o giù di lì e non sembra rallentare presto. Pertanto, è diventato un must per aspiranti e abili commercianti trovare broker in grado di offrire loro una vasta gamma di attività, elevata leva finanziaria e bassi requisiti di deposito, ottima piattaforma di trading e condizioni commerciali favorevoli. Perché accontentarsi di meno quando puoi ottenere il meglio? Tuttavia, è necessario ricordare che, nel desiderio di mantenere bassi i costi, non è necessario scendere a compromessi in termini di sicurezza. La sicurezza è diventata una delle principali preoccupazioni per gli operatori perché il mercato è dilagante con broker non regolamentati.

Tali broker sono loschi e non ci si può fidare perché non forniscono molti background e informazioni. Inoltre, non sono aperti o trasparenti sui loro servizi, il che può metterti a rischio. Al contrario, i broker regolamentati, come FXORO, possono darti esattamente quello che stai cercando. Lanciato nel 2012, FXORO è un broker forex che ha sede a Cipro e sono diventati famosi nel mercato per i loro servizi eccezionali. La società madre del broker, MCA Intelifunds Ltd, è autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), il che significa che il broker rientra nel suo regolamento.

FXORO è stato sviluppato da un team di esperti finanziari che aveva una conoscenza approfondita del mercato commerciale. Sono stati in grado di sviluppare una piattaforma orientata al cliente in grado di fornire ai trader ciò di cui hanno bisogno per un’esperienza di trading senza intoppi. Alcune delle principali funzionalità di questo broker sono:

Ottima piattaforma di trading per tutti i trader

FXORO ha fornito ai suoi clienti la piattaforma di trading più avanzata ed efficace sul mercato; il MetaTrader 4. Se fai delle ricerche sulle piattaforme di trading, scoprirai che l’MT4 è la piattaforma di trading in base alla quale vengono giudicate altre piattaforme. È una piattaforma completamente personalizzabile che può essere utilizzata per negoziare una varietà di attività da una dashboard. Dalla sua introduzione nel 2005, la piattaforma è notevolmente migliorata e vanta una vasta gamma di strumenti di trading e altre funzionalità, tutte progettate per facilitare il trading. Con MT4, i trader possono accedere a diversi indicatori di trading, sofisticati segnali di trading, varietà di opzioni di creazione di grafici, consulenti esperti, crittografia a 128 bit e altro ancora.

Una cosa importante da notare su FXORO è che il broker offre ai suoi trader le opzioni per scegliere con quale versione di MT4 sono più a loro agio. Hanno il client desktop, il WebTrader a cui è possibile accedere tramite il browser e l’app mobile per Android e iOS che può essere eccezionale per i trader in movimento. Puoi scegliere l’opzione con cui ti senti a tuo agio e usarla secondo la tua convenienza. Ognuno ha un’interfaccia intuitiva, il che significa che non devi preoccuparti di una curva di apprendimento.

Una moltitudine di strumenti di trading

Troverai diverse classi di attività disponibili su FXORO. Il broker offre ai propri clienti la possibilità di negoziare più di 60 coppie di valute, tra cui quelle maggiori, minori ed esotiche. FXORO ha aggiunto una gamma di CFD sulla propria piattaforma di trading, inclusi materie prime, azioni e indici. È possibile scambiare metalli preziosi come platino, argento e oro o energie naturali come petrolio e gas naturale. Ancora più importante, FXORO offre ai suoi operatori l’opportunità di negoziare l’attività più calda sul mercato, ad esempio la criptovaluta. Bitcoin, Ethereum e Litecoin sono solo alcune delle opzioni che hanno fornito ai clienti.

Diverse scelte di account

L’apertura di un account con un broker è un must per usufruire dei loro servizi e ogni broker offre diverse opzioni tra cui scegliere. FXORO non è diverso in questo senso, in quanto offre anche opzioni di conto agli operatori. Ma la differenza è che le loro scelte di account sono piuttosto uniche e rivolte a diversi tipi di trader. Le opzioni disponibili sono:

Correzione: questo account può essere aperto con $ 200 e ha spread fissi a partire da 2 pips. Nessuna commissione è applicabile qui e ti dà una leva di 1: 400.

Floating: per aprire questo conto, devi depositare almeno $ 1,000 e fornirà spread fluttuanti che rispondono ai movimenti del mercato. Poiché ciò significa un rischio maggiore, la leva finanziaria è ora 1: 200. Nessuna commissione si applica neanche qui e il margine di arresto è del 25%.

ECN: il requisito di deposito è aumentato in questo conto ed è $ 5.000. Gli spread iniziano a 0 pips e viene addebitata una commissione di $ 6 per lotto di trading. Il livello di stop margin out è del 50% e l’effetto leva è 1: 100.

Anche i commercianti musulmani sono stati facilitati da FXORO in quanto fornisce loro versioni islamiche di tutti e tre i conti, che sono prive di interessi.

Eccellenti condizioni commerciali

Uno dei vantaggi più importanti che FXORO offre ai suoi clienti sono le ottime condizioni commerciali. In primo luogo, offre un effetto leva molto elevato, rispetto ad altri broker. La leva più alta che troverai è 1: 400, che è sostanziale e la più bassa è 1: 100, che è anche abbastanza impressionante. L’effetto leva dipende dall’account aperto con il broker, come indicato sopra. Allo stesso modo, gli spread possono essere molto stretti e bassi, il che offre agli operatori l’opportunità di ottenere rendimenti elevati. Non ci sono altri costi esorbitanti addebitati, a differenza di altri broker sul mercato.

Conveniente bancario

Il settore bancario non è un aspetto che puoi prendere alla leggera perché se un broker non ti offre buone opzioni per depositi e prelievi, il trading può diventare una seccatura. FXORO certamente non delude qui perché hanno aggiunto una gamma di opzioni e non applicano alcun costo aggiuntivo. Puoi scegliere il bonifico bancario o utilizzare carte di debito e di credito, tra cui Visa, Maestro e MasterCard. Il broker supporta anche portafogli elettronici come Neteller, Skrill e altri.

Conclusione

Non vi è dubbio che FXORO offre alcune delle migliori condizioni di trading che troverete sul mercato e la possibilità di diversificare il portafoglio aumenta anche l’appeal del broker. Per completare il pacchetto, hanno un supporto clienti reattivo e affidabile, che aiuta gli operatori a ottenere il meglio in ogni aspetto.

