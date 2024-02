Belen, è finita con Elio: lui beccato così, fan con il cuore spezzato

È crisi tra Belen ed Elio? Lui è stato beccato così: l’indizio sui social getta nello sconforto i fan della coppia.

Non c’è pace per la showgirl argentina. Presa d’assalto dai tabloid per la fine della storia d’amore con Stefano De Martino e i presunti tradimenti di quest’ultimo, ora parrebbe al capolinea anche la storia con Elio Lorenzoni. Com’è ormai noto, Belen e l’imprenditore sono amici decennali ma solo recentemente è scoppiato il sentimento. Finalmente, stando alle dichiarazioni precedenti della conduttrice, aveva ritrovato il sorriso, sentendosi bene, come non capitava da tempo – si rammenti il periodo antecedente la loro relazione, connotato da una forte depressione.

Sulla base, però, di alcuni indizi, la situazione si paleserebbe in modo differente. Indiscrezioni sempre più insistenti confermerebbero la crisi attuale e qualcuno parla già di rottura. Si sostiene che tale punto di non ritorno sia stato causato dal viaggio in Argentina risalente a poche settimane fa.

Naturalmente si esclude la certezza, poiché trattasi solamente di supposizioni. Ma i fatti sono evidenti a tutti, soprattutto agli occhi dei fan: qualcosa è accaduto tra le star dello show business poiché le apparizioni di coppia si sono ridotte drasticamente rispetto agli inizi. Anzi, in questi giorni, il giovane è stato ‘beccato’ proprio così, scioccando il pubblico.

Belen ed Elio Lorenzoni, storia finita? L’indizio social non lascia più dubbi

Sospetti e dubbi aleggiano nell’aria. Indizi che trapelano sui social e frasi sibilline che destano non poche domande. Questa è la situazione dinanzi agli occhi dei più assidui ammiratori. Amarezza e dispiacere recano turbamento negli animi, credendo potesse vivere eternamente l’amore tra Belen ed Elio, due anime gemelle. Si voglia sottolineare, ancora una volta, che si sta parlando in termini puramente ipotetici, fino a quando non sorgeranno dichiarazioni e conferme ufficiali da parte degli stessi interessati.

In ogni caso, Lorenzoni si è lasciato cogliere in flagrante in uno scatto che non ha bisogno di interpretazioni. Difatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una foto che lo ritrae completamente solo, durante una festa di compleanno, ancora una volta senza la sua dolce metà. In compagnia di altri amici, lo si è visto intrattenersi con una donna bionda. Dal suo canto, Rodriguez lancia una frecciatina: “Voglio essere libera” probabilmente facendo intendere di non voler più soffrire.

Cosa sta succedendo? Difficile fornire delle risposte nell’immediato perché le ragioni potrebbero essere le più varie, da un semplice equivoco ad una crisi, magari reale seppur passeggera. A questo punto non resta che attendere ulteriori aggiornamenti, auspicandoci siano solamente congetture infondate e presto ritorni il sereno.