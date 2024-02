Bianca Berlinguer, altro che stipendio Rai: il suo cachet attuale è incredibile

Il cachet di Bianca Berlinguer, che quest’anno è passata da Rai a Mediaset, è davvero incredibile: ecco quanto guadagna.

La conduttrice pare sia passata dalla Rai a Mediaset per scelte editoriali, ma sicuramente il suo cachet lievitato può essere considerato una piacevole motivazione. Ecco quanto guadagna oggi Bianca Berlinguer e cosa cambia rispetto al passato.

Bianca Berlinguer è stata protagonista di un passaggio epocale dalla Rai a Mediaset. La scelta di spostarsi dall’azienda di viale Mazzini a quella di Cologno Monzese ha significato per lei dei grandissimi cambiamenti. Scelte editoriali per Cartabianca, ma anche economiche: il suo cachet, infatti, è aumentato. Una decisione che ha fatto chiacchierare e lievitare il suo portafoglio.

A quanto ammonta il cachet di Bianca Berlinguer passata da Rai a Mediaset?

Il trasferimento di Bianca Berlinguer a Mediaset non è passato in sordina e ci sono stati tantissimi rumors sul suo cachet stellare. In particolare, pare proprio che il Biscione abbia puntato fortemente su di lei, garantendole uno stipendio da record. Si parla di cifre stellari che sarebbero state assicurate alla giornalista per motivi più che ovvi: la sua carriera infatti parla da sola.

Professionale, fondamentale per dare un punto di vista editoriale “di sinistra” nella Rete Mediaset, la sua presenza per Pier Silvio Berlusconi, ad dell’azienda, sembra sia stata primaria. Ed ecco che per lei è stato disposto a spendere cifre considerevoli. Ad alimentare queste voci sulla forte volontà di averla a tutti i costi sono diversi quotidiani e settimanali, ma soprattutto Dagospia che riporta l’ultima indiscrezione.

Come spiegato dal sito di Roberto D’Agostino, alla conduttrice ormai ex Rai sarebbe stato fatto un contratto da record. La direttrice del telegiornale avrebbe ottenuto una cifra di 600mila euro. Si tratta del doppio di quello che Bianca Berlinguer guadagnava con la Rai, ma soprattutto di un cachet davvero notevole. Presso la Rete pubblica la giornalista guadagnava circa 240mila euro, quindi meno della metà di quello che, secondo i rumors, percepisce con Mediaset.

Certo è che un passaggio del genere non deve essere avvenuto in modo semplice e ottenere una giornalista di sinistra in una rete considerata di destra deve essere stato faticoso per Pier Silvio Berlusconi. L’ad di Mediaset si sarebbe dunque assicurato la conduttrice proponendole un contrattone dalle cifre più che stellari! Proprio a Verissimo la giornalista aveva raccontato a Silvia Toffanin, circa il suo passaggio dalla Rai a Mediaset.

“Dopo un inizio faticoso, come era inevitabile, devo dire che ora sta andando bene. Trentaquattro anni di Rai sono tanti, è tutta la mia vita, ci sono entrata quando avevo venticinque anni e ne sono uscita che ne avevo molti di più, l’anno scorso”.

Approdata con È sempre CartaBianca su Rete4, la Berlinguer ha saputo ritagliarsi il suo pubblico e ha spiegato: “È stato anche un po’ l’allontanamento che io avevo sentito molto negli ultimi anni da parte dei vertici Rai nei confronti della nostra trasmissione, di CartaBianca. Mi sono sentita molto spesso sola, con la sensazione che non ci fosse interesse ad investire su questa trasmissione, più sopportata che valorizzata”.