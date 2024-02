Chiara Ferragni si lascia andare e confessa il suo più grande desiderio: “Spero che anche i miei bimbi…”

Chiara Ferragni sta vivendo un momento molto difficile della sua vita, ciò nonostante ha raccontato qual è il suo grande desiderio per i figli.

Chiara Ferragni ha voluto dire qual è il suo desiderio riguardo ai figli Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale ha trascorso qualche giorno in montagna e si è lasciata andare a una confessione inaspettata.

Sicuramente non sta vivendo il momento migliore della sua vita, ma l’influencer sta provando in tutti modi a guardare avanti e a non lasciarsi abbattere dalle vicende giudiziarie che la riguardano, oltre che dagli attacchi che sta ricevendo online.

Chiara Ferragni, il desiderio che ha per Leone e Vittoria

Così, in seguito ad un periodo di lungo silenzio, la Ferragni è tornata a pubblicare sui social. Dopo un timido inizio, con immagini centellinate, le pubblicazioni sono aumentate ogni giorno di più. In una delle ultime, fatta proprio mentre era lontana dai suoi bambini, ha espresso un desiderio per loro.

La Ferragni si è goduta una breve vacanza in montagna con gli amici e i figli sono rimasti a Milano. Mentre passeggiava ha immortalato la frase scritta sulla neve che aveva ricoperto un’auto. Come si vede dall’immagine, c’è scritto: “Io amo mio papà”. L’imprenditrice digitale ha pubblicato la foto aggiungendo un commento.

Chiara ha spiegato quanto si fosse ‘sciolta’ nel leggere simili parole, aggiungendo: “Non c’è veramente niente di più appagante di amare e sentirsi amati dai propri figli. Spero che anche i miei bimbi si sentano sempre così“. Il post dimostra come la comunicazione dell’influencer, sebbene sia tornata ai ritmi precedenti allo scandalo dei pandoro Balocco, sia leggermente cambiata.

L’imprenditrice digitale si è affidata a un team di esperti in crisi di immagine e in questo momento pare che tutto debba convergere sul ricostruire la propria reputazione sui social. I primi post riguardavano solo la famiglia e soltanto dopo qualche giorno ha iniziato a condividere immagini e messaggi commerciali. Anche ora che era in vacanza, ha pubblicato uno scatto e parole rivolte ai figli.

Mentre lei era in montagna, in tanti si domandano dove fosse Fedez. Negli ultimi tempi, infatti, si è tornati a parlare di una possibile crisi tra marito e moglie esplosa in seguito alla scandalo dei pandoro Balocco. Dopo diversi rumor il rapper aveva pubblicato un’immagine sua e di Chiara Ferragni sul divano con i loro bambini, uno scatto che è sembrato un modo per voler mettere a tacere i pettegolezzi.