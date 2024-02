Claudia Gerini, spunta il video del passato: com’è cambiata negli anni

La celebre attrice è uno dei volti più importanti del cinema italiano, ma come è cambiata negli anni la bellissima Claudia Gerini?

Bellezza e talento, Claudia Gerini è una delle attrici più note e amate del cinema italiano e internazionale. Protagonista di molte pellicole di successo e blockbusters importanti, l’interprete romana vanta una carriera che abbraccia collaborazioni anche con produzioni fuori dai confini nostrani. Il suo viaggio nel mondo dello spettacolo comincia fin dalla più giovane età quando, durante gli anni del liceo, debutta in vari spot televisivi.

Nel 1987 l’attrice esordisce con il suo primo ruolo al cinema, interpretando la figlia di Lino Banfi nella pellicola Roba da ricchi. Quattro anni dopo, Claudia Gerini approda nel mondo televisivo di Mediaset che, dopo una breve parentesi, decide di abbandonare per iscriversi alla facoltà di Sociologia all’università.

A seguito dell’esperienza televisiva, inizia ad addentrarsi sempre più all’interno dell’universo cinematografico, conquistando piccole parti nei film di Carlo Verdone, come il fortunato Viaggi di nozze del 1996 e Sono pazzo di Iris Blond del 1997. Dopo le prime interpretazioni sul grande schermo, l’attrice romana riesce a farsi notare anche dalle produzioni oltreoceano, ottenendo ruoli in film come La passione di Cristo di Mel Gibson.

Nel 2008 torna a collaborare con l’amico Carlo Verdone in Grande, grosso e Verdone, a cui seguono ruoli in pellicole come Aspettando il sole di Ago Panini, Ex di Fausto Brizzi, affiancando anche volti noti come Luca Argentero e Filippo Nigro in Diverso da chi?, film del 2009 con cui conquista un Ciak d’oro e una nomination ai David di Donatello come migliore attrice protagonista.

Claudia Gerini: com’era l’attrice agli esordi della sua carriera?

Nel corso della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, Claudia Gerini è stata uno dei volti di Non è la Rai, la fortunata trasmissione televisiva ideata da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, andata in onda dal 9 settembre 1991 al 30 giugno 1995 per un totale di quattro edizioni.

All’interno del varietà, interpretava il ruolo di una delle vallette principali, sempre in prima linea durante i quiz o le coreografie di stacco. L’attrice romana ha preso parte solo alla prima edizione del programma, per poi essere sostituita da Ambra Angiolini, diventata ben presto il volto ufficiale e il simbolo della celebre trasmissione di Mediaset.

Nel corso delle puntate di Non è la Rai, Claudia Gerini si è più volte cimentata in esibizioni di danza e canore, con brani composti esclusivamente per lei, come The right thing, She’s looking good e Peaches and cream. Le doti canore di Claudia Gerini la rendono, oltre ad un’attrice di straordinario talento, un’artista a tutto tondo, capace di ammaliare ancora intere generazioni.