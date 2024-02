È il metodo di risparmio preferito dagli investitori americani: potresti mettere da parte fino a 200 euro al mese

Questo metodo di risparmio è il preferito dagli investitori perché ti permette di mettere da parte fino a 200 euro al mese.

Gli ultimi anni ci hanno insegnato cosa significa davvero risparmiare: le crisi si sono susseguite una dopo l’altra, il costo della vita si è fatto sempre più alto e insostenibile, e tantissime famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Gli stipendi medi hanno quasi completamente perso il loro potere d’acquisto, bastano soltanto a coprire le spese essenziali tra affitto, debiti, bollette delle utenze domestiche e acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Figuriamoci se si riesce a mettere da parte qualcosa per un fondo risparmi.

C’è chi deve rinunciare veramente a tutto pur di riuscire a risparmiare ogni mese, così da avere un fondo per eventuali emergenze. Per la maggior parte delle persone, mettere soldi da parte sembra difficile e complicato, ma la verità è che basta seguire un apposito metodo molto semplice da attuare.

Si tratta di una delle strategie più diffuse e amate al mondo, anche dagli investitori internazionali, perché permette di risparmiare cifre enormi senza troppe rinunce. Con questo metodo si possono mettere da parte fino a 200 euro al mese e tutti possono riuscire a seguirlo, anche chi non ha un’enorme disponibilità economica.

Risparmio facile: come mettere da parte fino a 200 euro al mese

Per risparmiare esistono sicuramente diversi metodi che possiamo mettere in atto nella vita di tutti i giorni. Il primo, quello più immediato, consiste nello stare attenti ai prezzi dei beni che acquistiamo, comprare ciò che ci serve quando per esempio è in offerta al supermercato o in sconto nei negozi, rivolgersi agli shop online per cercare le offerte più convenienti, così da spendere meno.

Un altro metodo di risparmio antichissimo è quello del salvadanaio, con il quale possiamo scegliere un budget e un periodo di tempo nel quale risparmiare quest’ultimo. Ad esempio potremmo decidere di inserire al suo interno 1 euro al giorno, così da avere un totale di 30 euro al mese da parte.

Ma la strategia più efficace e di cui stiamo parlando in quest’articolo è sicuramente quella inventata da Dave Ramsey, esperto americano di finanza e risparmio. Il segreto sta nel dividere il proprio stipendio mensile in due buste; il consiglio è utilizzare sempre i contanti, in modo da avere letteralmente sotto mano la situazione.

Facciamo quindi un esempio: prendiamo uno stipendio medio di 1.200 euro al mese e dividiamole in due buste con rispettivamente 600 euro dentro. Una sarà destinata alle spese fisse come l’affitto, il mutuo e le bollette. L’altra deve invece essere utilizzata per le uscite variabili come la spesa, lo shopping, le serate. In questo modo è molto più facile tenere sotto controllo le proprie finanze e risparmiare tantissimi soldi.