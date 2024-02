Fedez, è davvero crisi con Chiara Ferragni? L’ultimo post non lascia dubbi: “Si torna alle origini”

“Si torna alle origini”, questa la didascalia dell’ultimo post del rapper: è davvero crisi tra Fedez e Chiara Ferragni? Ecco cosa sta succedendo.

I rumors su un presunto distacco tra Chiara Ferragni e Fedez sono sempre più insistenti, e anche se i due recentemente sono apparsi insieme sui social l’eventualità di un addio non sembra così remota. In seguito allo scandalo del Pandoro-Gate, la nota imprenditrice digitale è finita al centro dell’eco mediatico. Travolta dalle critiche, la Ferragni sta affrontando la situazione: ha manifestato fiducia nella giustizia ed è certa di poter chiarire tutto.

I Ferragnez hanno scelto di mostrare sui social il pubblico e il privato. Hanno condiviso gran parte della loro quotidianità e questo li ha resi spesso protagonisti del gossip. L’attenzione ricevuta non li ha disturbati, anzi, fino ad oggi è stata vantaggiosa per avere maggiore visibilità online. Tuttavia, dopo le scuse dell’influencer e le varie accuse rivoltele in merito al “metodo beneficenza” legato ad alcune sue iniziative commerciali, Chiara ha optato per un silenzio interrotto solo da qualche giorno.

Intanto si mormora che Fedez se la sia presa con Fabio Maria D’Amato, manager della moglie. Il collaboratore non avrebbe tutelato al meglio l’immagine di Chiara, oltre che i suoi affari. Questo avrebbe portato un distacco tra il rapper e la consorte e ad oggi i due starebbe ai ferri corti.

Nei giorni scorsi Chiara si è concessa una vacanza in montagna, mentre Fedez ha condiviso alcune storie dove appare a cena dalla sua amica Donatella Versace. C’è chi inoltre sostiene che i due, per il momento, preferiscano stare distanti. Sulla presunta separazione non ci sono dichiarazioni ufficiali, anche se il rapper ha pubblicato una storia decisamente ambigua.

Fedez: “Presto novità, si torna alle origini”

In occasione della conquista del quarto disco di platino di Disco Paradise, Fedez ha pubblicato una storia accompagnata da una didascalia per alcuni ambigua: “Presto novità. Si torna alle origini“. Parole, quelle del rapper, riferite alla sua musica o alla vita privata? Apparentemente il cantante sembra parlare del suo lavoro. Lascia intendere di essere impegnato in un nuovo progetto artistico.

Certo è che con il “tornare alle origini”, Fedez potrebbe riferirsi anche ad altro. Per ora, in casa Ferragnez tutto tace, non è un momento facile per i due ma i fans sono certi che il cantante sosterrà la moglie e l’aiuterà ad uscire a testa alta dallo scandalo che l’ha travolta.