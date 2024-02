Frappe di carnevale, la versione ripiena è ancora più buona: nessuno resiste alla nutella

Scopri la deliziosa ricetta delle frappe di carnevale ripiene alla nutella: questo dolce conquisterà grandi e piccini!

Il carnevale è alle porte, e cosa c’è di meglio che festeggiare la giornata più allegra e colorata di tutte se non condividendo del buon cibo con le persone care? Se anche tu sei alla ricerca di una ricetta classica ma speciale, sei nel posto giusto. Ti proponiamo le deliziosissime frappe ripiene alla nutella. Conosciute anche come galani, chiacchiere, bugie e via discorrendo, queste sono un dolce tipico di carnevale, ma la versione che ti consigliamo è una variante ancora più deliziosa e golosa, perché farcita di crema di nocciole.

Frappe di carnevale ripiene alla nutella: la ricetta golosa per festeggiare insieme

Ecco tutto ciò che serve per preparare delle deliziose frappe di carnevale ripiene di nutella o qualsiasi ingrediente tu preferisca. La ricetta è molto semplice e il gusto è davvero strepitoso. Conquisterai grandi e piccini.

Ingredienti per 6 persone:

1 uovo;

50 gr di burro;

250 gr di farina;

50 gr di zucchero;

Buccia grattugiata di mezzo limone;

Nutella q.b.;

Zucchero semolato q.b. (per spolverare);

Olio di semi di arachidi q.b. (per la frittura).

Procedimento:

Preparazione dell’impasto: per prima cosa, in una ciotola, unire la farina, lo zucchero e la buccia grattugiata del limone. Mescolare bene e aggiungere il burro ammorbidito e l’uovo, per poi mescolare rapidamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. Farcitura: a questo punto stendere l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato. Con un taglia pasta, ricavare delle strisce di impasto e posizionare un po’ di nutella al centro di metà delle strisce. Coprire ogni striscia con un’altra di impasto e premere con delicatezza, in modo da sigillarli. A questo punto tagliare le strisce, ricavando dei quadrati ripieni. Cottura: una volta pronte le frappe ripiene, scaldare una pentola con abbondante olio di semi di arachidi. Far friggere le frappe fino a quando non sono belle dorate. Quindi, una volta pronte, scolarle su un piatto con carta assorbente, in modo da eliminare l’olio in eccesso. Una volta scolate, si possono spolverare con lo zucchero semolato e servire belle calde.

Ecco pronte le tue deliziose frappe di carnevale ripiene alla nutella. Questo piatto è una vera delizia, in grado di portare fantasia e gusto durante i festeggiamenti. Con la ricetta semplice e golosa, conquisterai grandi e piccini. Buon carnevale!