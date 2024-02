Il cattivo odore dal lavandino nasconde un grosso pericolo per la salute: come eliminarlo definitivamente in modo super naturale

Il cattivo odore dal lavandino è sgradevole e può nascondere un grosso rischio per la salute. Ma c’è un modo naturale per eliminarlo.

Non è raro che in casa si diffondano odori sgradevoli, come ad esempio dal wc oppure dal lavandino del bagno. Questi possono però arrivare anche dal lavandino della cucina, ad esempio a causa dei residui di cibo, dell’acqua stagnante o degli scarichi intasati. Oltre che ad essere nauseabondo e sgradevole, tale odore può nascondere un grosso rischio per la salute.

Per questo motivo può essere utile conoscere i rimedi più efficaci e naturali per eliminare facilmente la puzza in questione una volta per tutte, salvaguardando così anche la propria incolumità.

I rimedi naturali per eliminare il cattivo odore dal lavandino

In casa si vorrebbe sempre mantenere un’aria pulita e profumata e per tale ragione spesso si acquistano profumatori d’ambiente o diffusori di fragranze. A volte, però, nemmeno questi riescono a contrastare certi odori, come quelli cattivi che provengono dal lavandino.

Oltre a potersi diffondere facilmente in tutta la casa, possono nascondere dei pericoli per la salute, legati prevalentemente alla contaminazione batterica. Tuttavia, è possibile usare dei rimedi naturali e molto efficaci per rimuovere il cattivo odore dal lavandino. Questi impiegano prodotti ed ingredienti che quasi sicuramente si hanno già in casa e, di conseguenza, sono anche molto economici.

La prima soluzione che si può attuare consiste in sale e acido citrico. Basterà far bollire un litro di acqua calda in cui far sciogliere 150 g di acido citrico e 5 cucchiai di sale grosso, quindi versare il composto nello scarico del lavandino poco alla volta. Per eliminare il cattivo odore si può usare anche una miscela fatta con acqua bollente in cui far sciogliere 5 cucchiai di sale e 5 cucchiai di bicarbonato.

Allo stesso modo, il limone si dimostra molto efficace contro i cattivi odori: in questo caso sarà sufficiente spremerne due, quindi versare il succo nello scarico del lavandino e attendere due ore circa, per poi risciacquare. Proseguendo, c’è il rimedio dell’aceto, che neutralizza la puzza. Basterà farlo bollire in un pentolino e successivamente versarlo nello scarico. Dopo 15 minuti, far scorrere acqua fredda.

Nell’aceto si possono aggiungere anche 100 g di bicarbonato: si può lasciare agire la soluzione tutta la notte per rimuovere con succedo qualsiasi puzza. Infine, contro il cattivo odore dal lavandino è molto utile l’olio essenziale di lavanda. Basterà versarne qualche goccia in un batuffolo di cotone e poi posizionarlo sul foro del lavandino.

Oltre a questi rimedi, è essenziale la prevenzione dei cattivi odori, ad esempio pulendo sempre il lavello dopo ogni uso oppure con un filtro che trattenga i residui di cibo, così che non finiscano negli scarichi. Molto importante è anche la manutenzione e la pulizia dei tubi, che dovrebbe essere fatta regolarmente. Tutti questi sono presidi fondamentali per evitare la contaminazione batterica, la quale può essere molto pericolosa per la salute.