Infarto, tra le prime cause di morte nel mondo: ecco i sintomi da conoscere, solo così puoi metterti in salvo

L’infarto è una delle principali cause di morte in tutto il mondo. Riconoscere le prime avvisaglie è fondamentale per salvarsi.

Ogni anno migliaia di persone in tutto il mondo muoiono a causa di un attacco cardiaco. Riconoscere i sintomi può fare un’enorme differenza per salvarsi. Vediamo a quali segnali bisogna prestare la massima attenzione.

L’infarto consiste nella necrosi – morte- di una porzione del muscolo cardiaco. Questa è causata da un’interruzione del flusso sanguigno all’interno di un’arteria coronaria. Ad oggi è tra le prime cause di decesso in tutto il mondo. Contrariamente a quanto si possa credere, non colpisce solo persone anziane: sono sempre più frequenti gli attacchi di cuore tra soggetti con meno di 50 anni.

Naturalmente l’ereditarietà gioca un ruolo importante, ma lo fa altrettanto lo stile di vita. Un’alimentazione troppo ricca di grassi saturi – burro, panna, carne rossa, cibi fritti – la sedentarietà, la mancanza di sonno e il fumo sono tutti fattori che possono concorrere al verificarsi di un infarto. Per salvarsi è fondamentale capire subito se si sta per avere un attacco cardiaco: ci sono segnali da non sottovalutare.

Infarto: i segnali da non sottovalutare

L’infarto è un’emergenza medica: chi ne viene colpito deve ricevere cure tempestive per sopravvivere. Ecco perché è importante riconoscere subito quali sono i sintomi dell’attacco di cuore.

Come anticipato, oltre all’età e alla familiarità, ci sono fattori legati al nostro stile di vita che possono aumentare le probabilità di essere colpiti da un infarto. Questi sono una dieta scorretta e la sedentarietà. Mangiare male e troppo e non fare sport può portare a sviluppare malattie metaboliche come obesità, colesterolo, diabete di tipo 2 e ipertensione, che possono sfociare in un attacco cardiaco. Ecco perché è importantissimo fare attività fisica ogni giorno: basta anche solo una bella camminata di 30 minuti.

Fondamentale è l’alimentazione, che deve essere ricca di frutta e verdura e povera di zuccheri e di grassi saturi. Per aumentare le possibilità di salvarsi quando si viene colpiti da un attacco di cuore, poi, è indispensabile prenderlo sul nascere, in modo da chiamare subito i soccorsi e ricevere subito le cure necessarie. I principali sintomi che ci indicano che stiamo per avere un infarto sono:

Dolore al torace;

Mancanza di respiro,

Vertigini e senso di affaticamento;

Dolore diffuso che parte dalla mandibola e si estende fino alla schiena e al braccio sinistro;

Sudore freddo.

Il sintomo a cui prestare maggiore attenzione è il dolore al torace. In questo caso bisogna chiamare i soccorsi d’urgenza. A volte si manifesta in modo molto acuto, mentre altre è più lieve, tanto che alcuni pazienti pensano si tratti di un senso di pesantezza dovuto ad un’ indigestione. Se il dolore non si placa, in ogni caso, non si deve temporeggiare perché potrebbe essere già troppo tardi. Spesso nelle donne si manifestano sintomi come vertigini, nausea e dolore al collo: anche in questi casi è necessario agire tempestivamente.