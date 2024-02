La sua simpatia non ha eguali: la vip misteriosa è la regina dei reality, riesci a riconoscerla?

Se ti viene detto “regina dei reality” capisci a chi si sta facendo riferimento? La vip da indovinare è solo una e la conosci di sicuro.

I test sono un ottimo gioco per sfidare le proprie abilità e mettere alla prova il proprio intuito, e al tempo stesso sono perfetti per trascorrere alcuni momenti di relax durante la giornata.

Se sei abbastanza informato sulla televisione italiana e pensi di aver visto una buona parte dei reality andata in onda, questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine pixelata che ti viene proposta e riuscire a capire chi sia la vip di cui si sta parlando basandoti sui tre indizi che ti vengono forniti.

Per rendere il quiz molto più divertente e un pochino più complesso, devi sapere che avrai appena 20 secondi di tempo per poter trovare il nome di questa celebrità misteriosa, e pertanto ti suggeriamo di mettere un cronometro. Solo quando sarà arrivato a zero potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero riuscito a indovinare chi è la vip in questione.

Il test della vip misteriosa: e tu l’hai riconosciuta subito?

Per riuscire a completare questo test hai a disposizione tre indizi fondamentali su cui basarti, ossia il fatto che il suo seno sia una sua caratteristica fisica particolarmente distintiva, che abbia una laurea in Scienze Politiche e che Barbie sia il nome della sua cagnolina. Sappi che se per caso non riuscissi a risolvere la prova, non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai svariate altre occasioni del genere per poter mettere alla prova le tue abilità. Tornando al quiz vero e proprio, se i 20 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato.

Il nome del vip che avresti dovuto indovinare era Francesca Cipriani. Si tratta di un personaggio televisivo noto per aver partecipato a diversi reality e per questa ragione è conosciuta anche come la regina. Infatti i programmi che hanno visto la sua presenza sono il Grande Fratello nel 2006, La Pupa e il Secchione nel 2010, L’Isola dei Famosi nel 2019, La Pupa e Il Secchione e viceversa nel 2020 e infine il Grande Fratello Vip nel 2021.

Francesca inoltre è anche la protagonista di un meme conosciutissimo che è nato durante la trasmissione Caduta Libera, in cui non avendo compreso la sfida ha affermato “No, non ho capito il gioco, no, scusate interrompete!”.