Miriam Leone, un mese dopo la nascita del figlio si mostra in tutta la sua bellezza: spettacolo unico

Lo splendore dimostrato ancora una volta da Miriam Leone ha ammaliato tutti i suoi fan: eccola nelle foto pubblicate un mese dopo la nascita di suo figlio.

Ogni persona che conosce la spettacolare attrice siciliana sa bene quanto il suo aspetto fisico sia estremamente affascinante. Nondimeno, la ricordiamo anche come la vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia del 2008, in cui l’ormai ex modella decise di avvicinarsi sempre di più al mondo dello spettacolo passando dal piccolo schermo.

Più precisamente, l’esordio in tv di Miriam Leone arrivò direttamente l’anno seguente, quando la ragazza prese parte al progetto di Unomattina Estate. Dopodiché, il suo percorso professionale nel mondo dello spettacolo è divenuto tutto in discesa, visto che nel 2010 fu cercata da due registi, Giovanni Veronesi e Rossella Izzo, per poter recitare nei loro film, Genitori e figli, Agitare bene prima dell’uso e Il ritmo della vita.

Di recente, però, non si può far altro che parlare della splendida attrice per la sua gravidanza, portata a termine il 29 dicembre del 2023 e da cui è nato il suo primogenito, Orlando Carullo Leone. Il nuovo nascituro è figlio della relazione con il manager finanziario di Caltagirone Paolo Carullo, con cui si è sposata nel settembre del 2021, a Scicli, per quei pochi che non lo sapessero, proprio nella nostra amata Sicilia.

Miriam Leone: le immagini sono da brividi

Ciò che ha contraddistinto la persona e il personaggio di Miriam Leone è da sempre stata la sua estrema semplicità dinnanzi alle telecamere. Lei ha saputo per bene presentarsi con naturalezza difronte al contesto in cui si trovava e lo ha fatto anche dopo il parto, dato che ha condiviso delle foto a un mese dalla nascita di Orlando in cui si mostra proprio nel periodo della gravidanza.

Il pancione ha solamente esaltato la sua bellezza, genuina e mediterranea, e a confermarlo ci sono la miriade di commenti arrivati sotto al post condiviso. Un foto book di 6 fotografie e di un videoclip in cui si mostra super eccitata, sicuramente appena prima del parto, rendono chiaro il suo atteggiamento nell’affrontare questo evento così speciale.

I suoi fan hanno gradito particolarmente, dato che in più di 115 mila hanno cliccato il tasto like. Nei commenti, super felici per questo splendido momento, ne appare uno incuriosito dalla camicia da notte che Miriam Leone indossava quando era incinta. “La prima camicia sembra ricamata e fatta a mano dalla nonna o da una zia”, dice una sua ammiratrice. L’attrice, con tutta la semplicità che la contraddistingue ha infine risposto: “Esatto, l’ha fatta mia zia Graziella”.