Moreno è stato il primo vincitore rapper di Amici, ma oggi ha cambiato vita: cosa fa ora

Il primo vincitore rapper di Amici è stato Moreno e tutti lo ricordano. Ma oggi cosa fa l’artista? Ha cambiato vita completamente.

Ricordate il rapper Moreno? È diventato famoso ad Amicigrazie alla sua vittoria nella 12esima edizione. Ma oggi cosa fa? Dopo aver girato l’Italia per competizioni freestyle e aver vinto diverse gare, approda in televisione con il latente show di Canale Cinque. Il suo ingresso e la sua permanenza nella scuola però non sono privi di momenti forti, nonostante ciò il rapper arriva alla vittoria. Com’è cambiata la sua vita?

Cosa fa oggi il rapper Moreno vincitore di Amici? Ecco come ha cambiato radicalmente vita

Subito dopo la vittoria di Amici di Maria De Filippi, Moreno ha pubblicato un secondo album nel 2014 che vanta collaborazioni con J-Ax, Guè, Fiorella Mannoia. Con questo raggiunge il disco d’oro. Memorabile il passaggio al Festival di Sanremo nel 2015.

Dopo l’esperienza alla kermesse sonora, uno dei suoi singoli, Supereroi in San Fransokyo, viene invece inserito nella colonna sonora del film Disney Big Hero 6. Da quel momento pubblica un altro brano nel 2016 e il suo ultimo album, Slogan. Con l’arrivo della trap in Italia, Moreno si allontana dal mercato musicale e ritorna a farsi vedere nel mondo dello spettacolo solo nel 2017.

In quegli anni il rapper diventa di nuovo popolare grazie alla partecipazione al reality L’Isola dei Famosi, dove arriverà fino alla finale senza però vincere. Moreno è ritornato in auge lo scorso maggio sui forum di rap italiano per un dissing contro Baby Gang che lo aveva citato in un suo brano. In Freestyle 2 infatti il rapper cantava “Mo-Mo-Moriremo come i dischi di Moreno” e così, sentendosi chiamato in ballo, il ragazzo ha replicato sul suo profilo Instagram.

Il rapper a sua volta ha infatti pubblicato un freestyle in cui attacca il collega. Tuttavia, effettivamente non si sa che fine abbia fatto negli ultimi anni. Le uniche informazioni che pervengono su Moreno Donandoni non riguardano infatti l’ambito della musica.

Oltre ad essa, il rapper ha una passione per il calcio: è uno degli attaccanti della Play2Give, squadra di Terza Categoria milanese. Gioca solo per divertimento e per devolvere i guadagni in beneficenza. Oggi il cantante quindi ha deciso di dedicarsi a tutt’altro mettendo da parte il mondo della musica per approdare in quello dello sport.