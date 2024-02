Nel 2024 ci sarà l’eclissi totale di Sole più spettacolare di sempre: dove vederla

Nel 2024 ci sarà un evento a dir poco spettacolare. Ecco dove e quando sarà possibile ammirare l’eclissi totale di Sole.

Prima di entrare nel cuore della notizia, occorre spiegare brevemente che cos’è il fenomeno dell’eclissi solare. Si intende il momento in cui la Luna va ad interporsi tra la Terra e il Sole, bloccando in questo modo – in maniera parziale o totale – la luce dell’astro.

Questo affascinante fenomeno può verificarsi soltanto in una precisa condizione, ossia quando la Luna e il Sole sono in congiunzione rispetto al pianeta Terra. Come accennato precedentemente, l’eclissi solare può essere sia totale che parziale.

Occhi puntati al cielo per l’eclissi di Sole: ecco quando

Sono davvero molti molteplici gli esempi che possono essere citati a riguardo: si ricorda l’eclissi del 29 maggio del 1919, che fu un momento storico particolarmente importante, soprattutto per la conferma delle teorie di Einstein. E ancora, quella dell’agosto 1999, tra le più studiate in tutta Europa: si ebbe in questo modo l’opportunità di assistere ad uno dei fenomeni solari più interessanti, consentendone lo studio e innumerevoli osservazioni scientifiche.

In ultimo, ma non per importanza La Grande Eclissi Americana, la prima visibile in tutti gli Stati Uniti. Vi è davvero molta attesa per la prossima, che incanterà i più curiosi durante il pomeriggio dell’8 aprile 2024. Come accennato precedentemente, durante questo fenomeno, il satellite del pianeta Terra andrà a posizionarsi perfettamente tra quest’ultimo e il sole. Vi sarà una copertura totale che durerà qualche minuto.

In particolare l’evento sarà visibile solo ed esclusivamente in una zona ristretta dell’America settentrionale, includendo alcune aree del Messico e del Canada. Per oltre 31 milioni di persone si “potrà assistere al tutto semplicemente uscendo di casa” – queste le parole di uno dei responsabili della NASA. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, perché coloro i quali non potranno affrontare un viaggio oltre oceano per prendere parte all’eclissi di sole, potranno decidere di seguire il momento attraverso una dettagliata diretta streaming.

Tanta attesa a riguardo, in quanto si tratta di un’eclissi solare totale che si verifica approssimativamente ogni anno e mezzo. Da parte degli scienziati vi è molta curiosità, poiché potranno comparare l’evento dell’8 aprile 2024 con quello avvenuto nell’agosto 2017. “Saranno sicuramente molto diverse” – hanno affermato i ricercatori – ma sarà possibile studiare in maniera ancor più dettagliata la corona solare e verificare il numero di pennacchi rispetto al 2017.

Si preannuncia essere un momento decisamente intenso e suggestivo per tutti gli esperti, che si serviranno di radar, palloni atmosferici e strumenti all’avanguardia per osservare anche il più piccolo movimento dei tre corpi celesti.