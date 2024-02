Non è la Rai l’ha resa famosa, ma oggi Eleonora Cecere ha cambiato radicalmente vita: ecco cosa fa

Ex ragazza di Non è la Rai, Eleonora Cecere oggi ha cambiato radicalmente vita: ecco cosa fa lontano dalle telecamere.

Eleonora Cecere è approdata nel cast di Non è la Rai che aveva solo 12 anni. Scelta da Gianni Boncompagni per il suo entusiasmo e un’innocente bellezza, in poche settimane è diventata un’icona del noto format. Nonostante la giovane età, ha vissuto quell’esperienza appieno, e oggi conserva un ricordo felice di quel periodo. E se volti come Claudia Gerini, Sabina Impacciatore, e Ambra Angiolini hanno trovato il loro spazio nel mondo dello spettacolo, Eleonora ha scelto di cambiare vita.

Oggi la Cecere ha 45 anni, il suo aspetto non è cambiato molto rispetto a quando ballava a Non è la rai. Recentemente è stata ospite del salotto de La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, dove insieme alle ex colleghe Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo ha ricordato il periodo felice vissuto in tv.

“Quel programma per me è stato molto importante, sia per la mia formazione che per la mia crescita artistica, una grandissima scuola. Eravamo e siamo ancora ragazze molto semplici. Ci divertivamo tantissimo, oltre a lavorare”, ha dichiarato la Cecere. Dopo la fine di Non è la Rai, Eleonora ha esordito nel cinema collaborando con importanti registi: “Ho lavorato con dei grandissimi, tipo Fellini, Gassman, Scola, Castellitto, Garinei e Giovannini.”

Ha poi rivelato che Fellini le ha fatto molti complimenti e ha di lui un ricordo davvero speciale. La Cecere ha lavorato anche in teatro, ma ad un certo punto la sua carriera ha subito una battuta d’arresto. A causa del Covid, i suoi impegni nel mondo dello spettacolo si sono diradati e questo ha portato la 45enne a reinventarsi e trovare un nuovo lavoro, decisamente poco attinente al cinema e al teatro. Ecco cosa fa oggi.

Eleonora Cecere: “È un lavoro di cui sono contenta”

Oggi Eleonora Cecere è una vigilante ed è molto soddisfatta, anche se sicuramente non era la sua aspirazione: “È un lavoro di cui sono contenta, certo che non era il mio sogno”. Tornare a recitare non è facile. L’ex ragazza di Non è la Rai è consapevole che il mondo dello spettacolo è cambiato e che non si va avanti solo per meritocrazia.

La 45enne è sposata con il regista Luigi Galdiero e ha due figlie: Karol e Marlene. In passato è stata vittima di stalking. Nel 2018 ha avuto problemi di salute, a causa di diversi dolori ha subito l’isterectomia, e in seguito ha contratto un’infezione rischiando una setticemia.