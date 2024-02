Sanremo in Crociera: ecco finalmente svelati i prezzi per un soggiorno durante il Festival

Navigando tra note sonore e mare: scopri i prezzi per un indimenticabile soggiorno a Sanremo durante il Festival della canzone italiana.

Sanremo, la pittoresca città della Riviera dei Fiori, si prepara a ospitare il leggendario Festival della Canzone Italiana. Ma cosa c’è di meglio di godersi l’atmosfera vibrante e le melodie indimenticabili direttamente da una crociera?

In questo articolo sveleremo i prezzi per un soggiorno unico, dove la musica incontra il mare e Sanremo si rivela in tutta la sua bellezza durante il festival più atteso dell’anno. Preparati a immergerti in un’esperienza straordinaria, tra note musicali e onde del Mediterraneo.

La crociera di Sanremo 2024: tutti i dettagli

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo è celebre per la sua atmosfera magica, ma nel 2024 si prevede qualcosa di straordinario: una crociera che fonde l’incanto della musica al fascino del mare. Il direttore artistico, Amadeus, ha annunciato una lineup eccezionale con artisti del calibro di Tedua, Bob Sinclair, Bresh, e il tanto atteso ritorno di Gigi D’Agostino.

Questo spettacolo unico si svolgerà sulla maestosa Costa Smeralda, pronta a navigare tra le onde dal 6 al 10 febbraio 2024. La domanda sulla bocca di tutti è: quanto costa immergersi in questa esperienza da sogno? Abbiamo esplorato i prezzi per salire a bordo di una crociera straordinaria, unendo le performance musicali all’incanto delle acque della Riviera ligure.

Dalle esibizioni emozionanti alle notti illuminate dalla luna, scopriamo insieme il costo di un’avventura unica che fonde melodie e mare. Il palco galleggiante della nave Costa Smeralda sarà il cuore pulsante di questa avventura. Tedua, con il suo stile unico, si esibirà il 6 e il 10 febbraio, mentre il noto dj Bob Sinclair incanterà il pubblico il 7 febbraio.

Bresh porterà la sua energia l’8 febbraio, e il grande ritorno di Gigi D’Agostino avverrà il 9 febbraio, dopo un periodo di assenza dovuto a gravi motivi di salute. La nave diventerà il prolungamento ideale del mitico Teatro Ariston, coinvolgendo il pubblico in feste musicali indimenticabili. La crociera non è solo uno spettacolo musicale, ma un’esperienza completa che offre tre pacchetti distinti:

Opening Sanremo. Questo pacchetto, il più economico, parte il 3 febbraio da Savona per una durata di 5 giorni e 4 notti. Con un costo di 569 euro a persona (o 449 a persona se si prenota in coppia), offre l’opportunità di assistere alla cerimonia d’apertura del Festival, alla prima serata e allo show di Tedua il 6 febbraio. Due discese a terra a Sanremo e Villefranche sono incluse. Gran Finale Sanremo. Con un prezzo di 1.094 euro a persona (o 799 a persona in coppia), questo pacchetto intermedio offre un soggiorno di 5 giorni e 4 notti, partendo il 7 febbraio da Savona. Include due discese a Sanremo e Villefranche e la possibilità di godersi tutte le esibizioni dei cantanti a bordo, culminando con la finale del Festival. Full Experience. Il pacchetto più completo, al prezzo di 1.444 euro a persona (o 1.099 a persona in coppia), offre un soggiorno esteso di 9 giorni e 8 notti. Include tutte le attività, performance, e la possibilità di incontrare gli ospiti speciali. Due discese organizzate, a Sanremo e Villefranche, sono parte dell’esperienza.

La crociera di Sanremo 2024 promette un’esperienza unica, dove la musica incontra il mare in un connubio indimenticabile. Quindi, preparatevi a solcare gli oceani della melodia e a immergervi nell’incanto del festival come mai prima d’ora.