Sonia Bruganelli nuova casa, il design è unico ma il dettaglio non sfugge: cosa c’è accanto al suo letto

Dove vive Sonia Bruganelli? La celebre artista ha da poco cambiato casa e i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Tra i volti più amati della televisione italiana spicca senz’altro quello di Sonia Bruganelli. L’ormai ex signora Bonolis è diventata una star a tutti gli effetti, per merito non soltanto della sua incredibile bellezza ma anche della simpatia e del carattere forte che la contraddistinguono.

Nel corso degli anni la Bruganelli ne ha fatta di strada, arrivando ad affermarsi come uno dei volti più richiesti in assoluto. Dal lavoro dietro le quinte, la splendida Sonia è passata al mondo della televisione, dove è stata tra le opinioniste più amate al Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza nel celebre reality di Canale 5, è tornata a curare i maggiori show televisivi come Ciao Darwin e tanti altri ancora.

Oggi tutti conoscono Sonia Bruganelli non soltanto per i suoi strepitosi successi in campo professionale, ma anche per la fama di cui gode come personaggio pubblico. Amatissima dal grande pubblico italiano, sono in molti coloro che non mancano mai di seguire l’ex opinionista, sia dal vivo che sul web. Proprio qui la Bruganelli ha condiviso il suo recente cambio di casa, ma dove vive ora?

Sonia Bruganelli, la sua nuova casa incanta tutti

Molto amata sul piccolo schermo, la Bruganelli è una vera star anche sui social. L’ex moglie di Paolo Bonolis vanta all’attivo un profilo tra i più seguiti di sempre, grazie non soltanto alle foto ma anche ai video che condivide. Proprio su Instagram, la bella Sonia ha voluto mostrare alcune immagini della sua nuova casa, per la gioia dei suoi numerosissimi followers.

Le immagini sono apparse su Instagram e, per la precisione, tra le storie che la Bruganelli pubblica ormai ogni giorno. Nello scatto si vede uno scorcio della camera da letto della nota artista, caratterizzata dai colori chiari alle pareti e dal copriletto blu scuro in contrasto. Difficile non notare che, nonostante l’arredamento molto essenziale, nella stanza non manca un angolo beauty, con tanto di mobile rosa adibito a postazione make up.

Classe 1974, Sonia Bruganelli figura tra i volti più amati di tutti i tempi. Solo negli ultimi anni l’artista romana si è fatta notare dal grande pubblico, che prima la conosceva come consorte del simpaticissimo Bonolis. Dopo ben 21 anni di matrimonio, i due si sono separati, pur restando in ottimi rapporti per il bene dei 3 figli nati dalla loro unione: Silvia, Davide e la piccola Adele.