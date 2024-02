Supermercato: le 9 cose da non comprare mai più per risparmiare un bel gruzzolo ogni settimana

Il supermercato è pieno di trappole studiate per farci comprare più del necessario. Vediamo 9 strategie per iniziare a risparmiare.

Se puntualmente arriviamo alla fine di ogni mese senza un euro in tasca, forse, non ci stiamo rendendo conto di spendere più del necessario. Per iniziare a risparmiare, partiamo dal carrello della spesa.

C’è un’uscita fissa che tutti noi – ricchi o poveri indistintamente – abbiamo: la spesa. Almeno una volta alla settimana dobbiamo recarci al supermercato per acquistare i generi alimentari di cui abbiamo bisogno. Si può rinunciare a molte cose ma sicuramente non si può evitare di fare la spesa. Tuttavia, per iniziare a risparmiare è proprio da lì che dobbiamo partire.

È vero, i generi alimentari oggi costano di più rispetto a qualche mese fa. Ma a volte, se spendiamo troppo, la responsabilità è anche nostra che facciamo scelte poco oculate e, soprattutto, cadiamo nelle trappole dei supermercati. Ci sono 9 strategie da attuare subito per iniziare a risparmiare.

Come risparmiare quando vai al supermercato

I supermercati sono studiati in ogni dettaglio per indurre i consumatori a comprare – e dunque spendere – più del necessario. Vediamo insieme in che modo iniziare a risparmiare.

La prima cosa da fare è confrontare sempre i prezzi al chilo. Per capirci: se pago 1 euro un pacco di biscotti da 300 grammi mentre quello da 1 kg costa 2 euro, non sto risparmiando. Non guardare solo il costo, ma valuta attentamente il prezzo. Il secondo trucco è andare al supermercato con una lista ben precisa avendo già chiaro in testa ciò che mangeremo nel corso della settimana.

Terzo escamotage: quando vai a fare la spesa, prendi il carrello piccolo. Se opti per quello grande ti sembrerà che sia sempre vuoto e ti verrà naturale riempirlo comprando più di ciò che ti serve. La quarta cosa da fare è smettere di acquistare l’acqua. Puoi bere tranquillamente dal rubinetto che, nella maggior parte delle città, è potabile. Oppure puoi acquistare un filtro per depurare l’acqua. Smettendo di comprare le bottiglie, alla fine dell’anno avrai risparmiato circa 360 euro.

Il quinto trucco è comprare esclusivamente prodotti di stagione, che non solo costano meno ma sono anche più ricchi di nutrienti. Sesto escamotage: quando sono in sconto, acquista in stock alcuni prodotti che sai di utilizzare come shampoo, dentifricio, bagnoschiuma, detersivi, farina, olio. La settima cosa che devi fare per risparmiare è smettere di comprare i cibi già tagliati.

Ottavo trucco: porta sempre la tua borsa di tela al supermercato. I sacchetti sono a pagamento e, spesa dopo spesa, avrai speso un mucchio di soldi. Infine, il nono e ultimo consiglio è non fare mai la spesa quando hai fame perché tenderai a comprare molto più del necessario e perlopiù cibi dolci o grassi.