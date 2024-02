Alessandra Mussolini, emerge solo ora il suo passato dolorosissimo: tutta colpa di Sophia Loren

Alessandra Mussolini ha rivelato alcuni retroscena inediti del suo dolorosissimo passato: tutta colpa della zia Sophia Loren.

Personaggio in vista ormai da qualche anno, Alessandra Mussolini è considerata un volto tv accreditato. Giovanissima, ha debuttato nel cinema per poi intraprendere la carriera politica. Oggi è spesso opinionista in vari salotti televisivi, dove non manca d’essere diretta e a volte severa. In passato ha partecipato a Ballando con le stelle rivelando la sua attitudine verso la danza e un carattere deciso e determinato. Intervistata dal magazine Oggi, ha presentato il suo nuovo libro Il gioco nel buio, in cui racconta alcuni dettagli della sua famiglia.

La Mussolini confessa che il suo cognome ha avuto un peso soprattutto nella vita pubblica. Ovviamente, in più occasioni ha difeso pubblicamente le sue origini, tuttavia a condizionarla nel privato è stata la famiglia della mamma e non del padre. Nel testo l’ex parlamentare ha dato ampio spazio al rapporto avuto con la madre e con la nonna Romilda.

Le due donne hanno influenzato indirettamente la sua esistenza e hanno avuto un effetto non del tutto positivo nei confronti della zia Sophia Loren. A quanto pare, alcuni retroscena del passato della Mussolini sono dipesi dalle scelte fatte dalla nota attrice. “Dopo la morte di papà, mamma mi chiamò dicendomi che doveva parlarmi. Iniziò a raccontarmi della loro vita, di nonna Romilda. Allora mi limitai ad ascoltare, ora ho sentito l’esigenza di tirarli fuori”.

Nel suo lavoro editoriale la Mussolini denuncia alcuni comportamenti della madre e della nonna, che hanno condizionato in modo negativo la sua formazione. L’opinionista ha spiegato che il tutto è scaturito dal successo ottenuto dalla zia Sophia Loren, che ha avuto un effetto collaterale sulla nonna. Ecco cos’ha dichiarato l’ex deputata.

Alessandra Mussolini: “Era gelosa di mamma”

Ne Il gioco nel buio Alessandra Mussolini sottolinea come la nonna Romilda si sia comportata in modo soffocante con la madre. Dopo che Sophia Loren ha raggiunto il successo, vinto l’Oscar e si è sposata con Carlo Ponti, la donna non ha avuto nessun potere sulla primogenita e ha sfogato i suoi disagi sulla madre.

“Ha riversato tutte le sue frustrazioni su mamma: quella per non aver avuto un amore ufficiale, un matrimonio vero ad esempio; lei che aveva vissuto un amore e una vita in clandestinità, invidiava la normalità della vita di sua figlia” sono state le sue parole. Pur riconoscendo che la nonna ha vissuto in funzione del successo degli altri, è consapevole che il suo comportamento non era sano. La Mussolini infatti non ha esitato ad ammettere che era gelosa di mamma.