Amici, Marisol irriconoscibile: capelli sciolti e ricci selvaggi, un’altra persona

La ballerina di Amici, Marisol, si mostra con un look mai visto prima: capelli sciolti e ricci indomabili. Sembra davvero un’altra persona.

Talento indiscusso della 23ª edizione di Amici di Maria De Filippi, Marisol Castellanos Aguillera sta sorprendendo puntata dopo puntata con il suo incredibile talento. Nonostante qualche difficoltà, l’appena diciottenne ballerina della scuola non perde mai occasione per mettersi in discussione ed affrontare i propri limiti.

Nasce a Cuba nel 2006 e sin quando è davvero piccolissima comincia ad appassionarsi non solo al mondo della danza, ma anche a quello della ginnastica. Inizia la sua formazione quando è alle scuole elementari frequentando la scuola Dance4 di Biella.

Amici, l’incredibile look di Marisol

Come accennato precedentemente, il talento della giovane ballerina della scuola di Amici è davvero innegabile. La più piccola del gruppo è una vera e propria forza della natura e continua imperterrita a portare avanti la sua formazione iniziata circa 15 anni fa. I più attenti si ricorderanno sicuramente anche la sua partecipazione all’interno di Italia’s Got Talent nel 2020, quando si esibì come ballerina di pole dance.

Questo è un dettaglio in più della della sua vita privata: si è aggiudicata anche il titolo mondiale ai Poleart Italy. Puntata dopo puntata, i telespettatori di Amici di Maria De Filippi si sono avvicinati sempre di più al cuore di Marisol che, in diverse occasioni, ha raccontato i momenti più complicati della sua vita. Nonostante sia così giovane, la ragazza ha affrontato molte sfide legate all’aspetto della salute.

Nel programma sta ottenendo grandi riconoscimenti e consensi non solo da parte dei professori, ma anche dei giudici esterni che non hanno potuto fare a meno di constatare il suo incredibile talento, le doti straordinarie e il carisma – probabilmente innato, visto le sue origini cubane, le quali sono vivissime e che Marisol ama mostrare specialmente quando si acconcia i capelli.

Il pubblico è ormai abituato a vederla sempre con un raccolto ben ordinato, specialmente per le lezioni di danza classica, ma non di rado la giovane scioglie la sua acconciatura e si presenta con bellissimi ricci afro. Tanto è vero che, in una delle esibizioni più belle che ha portato durante lo speciale della domenica, si faceva davvero molta fatica a riconoscerla. La ballerina, infatti, si è mostrata in una veste inedita: tacchi a spillo e capelli sciolti. sicuramente il giovane fidanzato Petit avrà apprezzato anche questo aspetto della sua ragazza.