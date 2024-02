Benedetta Rossi e suo marito Marco svelano la ricetta per veri pigri: il piatto salva cena

Una ricetta salva cena di Benedetta Rossi e di suo marito: ecco come fare un pasto veloce e buono in poche mosse quando si è pigri.

Da vera food influencer qual è, Benedetta Rossi non manca di fornire le sue ricette furbe che inevitabilmente vengono replicate dai suoi numerosi followers. Spesso ama coinvolgere il marito Marco, che l’affianca ormai da anni nel suo lavoro. Lui è un sostegno che sta più che altro dietro le quinte, ma tante volte entra in scena e condivide con il pubblico con le sue idee.

Seguitissima sui social, è dal mondo del web d’altra parte che ha avuto inizio il suo successo, continua a sfornare piatti soprattutto lì. La sua carriera da food blogger si è poi consolidata con i programmi tv che hanno notevolmente ampliato la sua popolarità, fino a diffondersi anche attraverso i molti libri che ha scritto nel corso degli anni.

Proprio dai suoi canali social, insieme al marito Marco con cui forma una coppia innamoratissima, Benedetta mostra un’altra delle sue ricette furbe. Anzi, questa volta è proprio il marito ad illustrarla. Si tratta di un salva cena perfetto per i momenti di pigrizia. Quando si è stanchi e non si ha voglia di preparare piatti elaborati ma si vuol puntare tutto sulla semplicità assoluta, ecco che arriva la loro piadina pigra.

Come fare la piadina pigra di Benedetta Rossi e suo marito Marco: ingredienti e preparazione

Da farcire in modo classico o come si vuole, dando spazio alla propria creatività o a quello che c’è in casa, la piadina pigra di Marco e Benedetta è totalmente homemade perché anche la pasta è fatta a mano. Il tutto con un procedimento davvero facilissimo e rapido. Di seguito, come realizzarla seguendo le loro indicazioni passo dopo passo.

Ingredienti

1 bicchiere di farina;

1 bicchiere di acqua;

1/2 cucchiaino di sale;

Olio extravergine di oliva q.b.;

Prosciutto q.b.;

Formaggio q.b.

Preparazione