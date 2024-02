È Viola di Un Posto al Sole, ma riconoscerla in questo scatto è impossibile: come si è mostrata

I fan di Un posto al sole hanno fatto davvero fatica a riconoscere ‘Viola’. Nella foto infatti non sembra quasi lei: così l’attrice non si era mai mostrata.

Nell’ultimo periodo il personaggio di Viola sta catturando molto l’attenzione dei tanti telespettatori di Un posto al sole, amatissima soap opera in onda su Rai 3 da lunedì a venerdì alle 20.55. In molte puntate è stata protagonista con le sue vicende e i suoi tantissimi fan la adorano per via del suo incredibile talento e della sua spettacolare bellezza.

Dopo un lungo periodo di crisi personale, Viola a Un posto al sole ha trovato il coraggio di ammettere che il suo matrimonio con Eugenio era finito orami da tempo e ha iniziato una storia d’amore con Damiano. Quando il figlio l’ha scoperto non ha reagito affatto bene e lei sta vivendo un momento davvero difficile e delicato. Sta provando in tutti i modi a recuperare il loro rapporto con Antonio, ma non c’è ancora riuscita.

Nella soap opera il personaggio di Viola è interpretato dalla bellissima Ilenia Lazzarin. L’attrice oltre ad essere molto amata sul piccolo schermo può contare sull’affetto e il sostegno dei fan anche sui social. Questi non si stancano mai di farle notare quanto sia splendida, ogni volta che la vedono la riempiono di apprezzamenti e like.

In questa foto Viola di Un posto al sole è irriconoscibile: fan increduli

Curiosando tra i post pubblicati sul suo profilo Instagram, ce n’è uno in cui non sembra nemmeno lei. I suoi affezionati e tantissimi followers hanno fatto fatica a riconoscerla, così ‘Viola’ non si era mai mostrata.

Siamo abituati a vederla con la sua splendida chioma lunga e castana, nel post che ha pubblicato su Instagram però appare totalmente diversa. In posa si lascia ammirare mentre guarda la fotocamera con espressione travolgente e ammaliante, ha i capelli neri a caschetto e con la frangia, riconoscerla è praticamente impossibile.

Negli scatti la splendida Ilenia Lazzarin non ha davvero stravolto il suo look, indossa infatti una parrucca. I suoi seguaci però l’hanno riempita subito di complimenti e like, pensano che sia bellissima anche così. In qualsiasi modo decide di mostrarsi cattura sempre l’attenzione di chi la segue e la ama, questi di fronte alla sua splendida bellezza non capiscono più nulla.