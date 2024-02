Giorgia Palmas, spunta il drammatico retroscena su Filippo Magnini: momenti difficili anche per loro

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, coppia consolidata dello star system, hanno vissuto momenti difficili: ecco il retroscena svelato dall’ex velina.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono una delle coppie vip più amate, hanno un vasto seguito e la loro storia d’amore ha fatto sognare tantissimi fans. Insieme ormai da qualche tempo, hanno una famiglia bellissima: Sofia, primogenita di Giorgia nata dall’unione con il calciatore Bombardini, e Mia sono la loro fonte di gioia quotidiana. La figlia della conduttrice è infatti molto legata a Filippo e fra i due si è creata una sorta di complicità.

Oggi l’ex campione di nuoto è impegnato in varie attività legate allo sport, mentre Giorgia è attiva soprattutto sui social dove condivide la sua vita. La Palmas è sempre apparsa molto sincera e diretta e in più occasioni ha rivelato pubblicamente tutto il suo amore per Magnini. I due, a causa del Coronavirus, hanno rimandato le nozze due volte. Poi hanno deciso di sposarsi in forma privata e dare così al loro amore l’ufficialità.

All’evento hanno partecipato alcuni amici stretti e i famigliari, ma la Palmas ha più volte sottolineato che ad essere protagonista era il loro amore e il desiderio di stare insieme per sempre. Ogni anniversario è per Giorgia e Filippo speciale, non mancano di festeggiarlo in un modo unico affinché ogni anno sia diverso dall’altro. L’ex velina inoltre ci tiene molto a condividere sui social il sentimento che prova per l’ex campione di nuoto.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, i momenti difficili affrontati dalla coppia

In occasione del terzo anno di matrimonio, la Palmas ha scritto una dedica speciale al marito, parole che celebrano l’amore ma che mettono anche in evidenza le difficoltà che hanno affrontato insieme: “Abbiamo passato anni di momenti bellissimi e altri momenti non facili, che abbiamo superato insieme. Rido con te come se stessimo insieme da tutta la vita”.

I Palmini, così sono stati ribattezzati sui social Giorgia Palmas e Filippo Magnini, lo scorso settembre hanno festeggiato i tre anni di Mia. Alla piccola, che li ha resi famiglia, hanno dedicato un messaggio d’affetto davvero speciale: “La vita cara piccola Mia è un viaggio meraviglioso e in questi 3 anni si è trasformata in una splendida avventura grazie a te” hanno scritto i due vip sui social.

L’ex campione di nuoto e la Palmas stanno vivendo un momento felice, il loro amore non ha mai vacillato. Insieme i Palmini sono riusciti a superare ogni ostacolo e questo esprime appieno la forza della loro unione.