Virginia Raffaele, retroscena inaspettato su Bianca Berlinguer: c’entra il passaggio a Mediaset

Archiviata l’esperienza su Rai Uno, la comica è ripartita con una tournée teatrale: si sbottona finalmente sulla giornalista.

Riportare un varietà come il suo in prima serata su Rai Uno non è stata impresa semplicissima, il pubblico però ha risposto presente, travolgendola con tutto l’affetto possibile. Dati alla mano, l’emittente si sarebbe aspettata qualcosina in più a livello di ascolti, ma i risultati non sono da buttar via. Virginia Raffaele chiude l’avventura con Colpo di luna e torna a teatro, con lo spettacolo Samusà.

Non poteva mancare in scaletta Bianca Berlinguer, è forse una delle sue ‘maschere’ più amate. In realtà si era promessa di archiviare quel personaggio per esplorare altre figure del mondo dello spettacolo. Rimane comunque affezionata alla giornalista, come sottolinea in una lunga intervista che ha concesso alla rivista IoDonna: “L’avevo già fatta a Facciamo che io ero, quando andavo in onda su Rai Due, mi sembrava giusto tornarci su”. Poi svela il retroscena inaspettato.

Virginia Raffaele su Bianca Berlinguer: “Ha cambiato rete, poi i fuori onda di Striscia…”

Il suo varietà Colpo di luna è stato trasmesso in prima serata su Rai Uno dal 12 al 26 gennaio, si è concluso da pochissimo. Dopo un esordio tra alti e bassi, Virginia Raffaele si è mantenuta abbastanza stabile con uno share medio del 17%. Numeri non esattamente entusiasmanti, ma non saranno quelli a buttarla giù: l’importante era portare tutta sé stessa davanti alle telecamere. E in questo è riuscita abilmente.

“È stato un giro sulle montagne russe, un’esperienza molto faticosa fisicamente. Se ti chiedono un varietà per Rai Uno in prima serata devi aderire a una certa tradizione, per me era giusto rispettarla”, ammette parlando ai microfoni di IoDonna e poi, sempre sulla trasmissione, aggiunge: “Se porti una totale follia diventi incomprensibile, e non è giusto per quel pubblico. Bisogna pensare al contesto. Ho cercato di dare tutte le sfaccettature possibili, quelle compatibili con i tempi”.

Tra i personaggi che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico anche Bianca Berlinguer, che ha saputo imitare in modo impeccabile anche in passato: “Quest’anno la giornalista ha cambiato rete, mi sembrava giusto tornarci su. Poi è successa una cosa incredibile: la sera prima che arrivasse in tv Colpo di luna, Striscia la notizia ha fatto uscire i fuori onda con lei che perde le staffe in redazione. Una casualità pazzesca”.