Cataniavera.it

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Il Catania riparte per provare, ancora una volta, ad agguantare la Serie B: novità e prospettive
Il Catania riparte da una ferita ancora fresca, ma anche da una base tecnica e ambientale che impone ambizione. La mancata promozione in Serie B …
Bonus cashback ripristinato dal governo Draghi: in quali altri settori si usa?
I due Governi Conte, sia quello in sinergia con la Lega sia quello col Partito Democratico, si sono contraddistinti tra le altre misure per quella del cashback, discussa sì ma …
Elezioni politiche 4 marzo 2018, tutte le info su come votare in Sicilia
Serviranno documenti d’identità e tessera elettorale per presentarsi alle urne siciliane delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ogni cittadino siciliano dovrà barrare il partito scelto, aggiungendo eventuali preferenze tra …
Banche, Ruocco del M5S: “Boschi non neghi pressioni su Vegas perché non ci crede nessuno”
Carla Ruocco del M5S: “Boschi non neghi pressioni su Vegas perché non ci crede nessuno, si dimetta immediatamente”. Su ipotesi alleanza Lega-M5S: “La escludo categoricamente” Carla Ruocco, deputata del Movimento …
Poco tempo e zero idee per cena? Questa ricetta è pronta in pochi minuti ed è anche light
Scopri una ricetta pronta in pochi minuti, semplice, leggera e deliziosa. Se ti manca il …
Benedetta Rossi e suo marito Marco svelano la ricetta per veri pigri: il piatto salva cena
Una ricetta salva cena di Benedetta Rossi e di suo marito: ecco come fare un …
Frappe di carnevale, la versione ripiena è ancora più buona: nessuno resiste alla nutella
Scopri la deliziosa ricetta delle frappe di carnevale ripiene alla nutella: questo dolce conquisterà grandi …
Cipolle, non sono tutte uguali: ad ogni piatto la scelta giusta
Al contrario di quanto si possa pensare, le cipolle non sono tutte uguali: ogni tipologia …
Economia
Risparmiare tanti soldi divertendosi: questa nuova idea fa innamorare tutti
Volete risparmiare davvero tanti soldi divertendovi? Ecco la nuova idea che farà innamorare davvero tutti: …
È il metodo di risparmio preferito dagli investitori americani: potresti mettere da parte fino a 200 euro al mese
Questo metodo di risparmio è il preferito dagli investitori perché ti permette di mettere da …
Regali solidali: un pensiero speciale e un aiuto per i più sfortunati
I regali solidali sono una modalità di sostegno e aiuto per mamme e bambini delle zone più povere del mondo: è possibile scegliere donazioni che coinvolgano anche la collettività, la …
Cessione del quinto: la situazione in Sicilia
La cessione del quinto, rappresenta ormai da tempo una delle formule più ricercate dai lavoratori che così possono beneficiare del prestito di denaro di cui necessitano. Detto questo, sembra che …
Mercato luce e gas: aumentano i consumi ma ancora pochi italiani si informano sul mercato libero
Il 2018 è stato un anno particolarmente caro per le tasche delle famiglie italiane, oramai abituate (loro malgrado) ai continui rincari di diversi settori. Fra questi spiccano specialmente quelli relativi …
Nel 2024 ci sarà l’eclissi totale di Sole più spettacolare di sempre: dove vederla
Nel 2024 ci sarà un evento a dir poco spettacolare. Ecco dove e quando sarà …
La nostra intelligenza sta diminuendo: perché i figli sono meno colti dei genitori
Secondo le ultime ricerche, le nuove generazioni sono meno intelligenti di quelle che le hanno …
Coronavirus Sicilia: a Catania 674 attualmente positivi, 2.107 in tutta la Sicilia
Sono 3.055 i casi positivi in totale registrati dall’inizio dell’emergenza, 720 i guariti, mentre 228 …
Coronavirus Sicilia: Catania +30 nuovi positivi. +73 in tutta la Sicilia
Sono 1.791 i casi positivi in totale registrati dall’inizio dell’emergenza, 92 i guariti, mentre 93 …
Tecnologia
Apple apre alla rivoluzione con iOS 17.4: cosa sarà possibile fare per la prima volta
Apple ha introdotto una funzione incredibile con il nuovo aggiornamento di iOS. Cosa si potrà …
WhatsApp, cambia tutto: la novità più attesa dagli utenti per le chat è realtà
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Chris Pine tutti lo conoscono, ma sapete chi è il padre? Protagonista amatissimo di uno dei telefilm iconici degli anni ’80
Tutti conosciamo il bellissimo attore Chris Pine, ma nessuno sa chi sia suo padre: è …
Golden Globe 2019: vincono i film Green Book, A star is born e Bohemia Rhapsody
Miglior film drammatico Bohemian Rhapsody, Green Book vince miglior commedia, sceneggiatura e attore non protagonista. …
Festival di Venezia, Depp in “Black Mass”: “Adoro trasformarmi per sorprendere”
Johnny Depp è giunto al Festival di Venezia per presentare, fuori concorso, l’ultimo film di …
Presidente Mattarella alla cerimonia inaugurale del Festival del Cinema di Venezia
E’ iniziata ufficialmente ieri sera la 72esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella consueta cornice del …
TV
Amici, Marisol irriconoscibile: capelli sciolti e ricci selvaggi, un’altra persona
La ballerina di Amici, Marisol, si mostra con un look mai visto prima: capelli sciolti …
Alessandro Vicinanza, com’era prima del successo a Uomini e Donne: spunta la foto del passato
È uno dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e Donne. Ma ricordate com’era prima del …